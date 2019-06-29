2019/06/29 | 18:24

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت السلطات الجمركية في مطار بغداد الدولي، السبت، ضبط كمية من فاكهة المنكا كونها ممنوعة الاستيراد حسب...

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