2019/06/29 | 18:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط كمية من "المنكا" في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلنت السلطات الجمركية في مطار بغداد الدولي، السبت، ضبط كمية من فاكهة المنكا كونها ممنوعة الاستيراد حسب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ضبط كمية من "المنكا" في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط كمية من "المنكا" في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).