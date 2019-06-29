انطلاق تظاهرة وسط البصرة للمطالبة بالتعيين وتحسين الخدمات

2019/06/29 | 18:24

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بغداد:سومر نيوز

تظاهرة العشرات من المواطنين في ساحة الزعيم عبدالكريم قاسم وسط محافظة البصرة، مطالبين بتوفير فرص العمل ...

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