2019/06/29 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن رفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، فكرة الرحيل عبر صفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.فقد ذكرت صحيفة “ميرور” أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حاول استخدام بيل لإتمام التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، في صفقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيل يرفض مبادلته مع بوجبا وكالة خطوة برس.

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