الحلبوسي يدعو البرلمانات الأسيوية لحضور اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط في بغداد

2019/06/29 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، دعوة رسمية لأعضاء البرلمانات الأسيوية لحضور اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط في بغداد.

وقال الحلبوسي في

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