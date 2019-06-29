نائب يحذر من صفقة مريبة تستهدف المنتوج المحلي من بيض المائدة

2019/06/29 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب زياد الجنابي، السبت، من صفقة مريبة تستهدف المنتوج المحلي من بيض المائدة، وكشف عن امتلاكه وثائق تدين جهات مشبوهة تحاول الالتفاف من اجل اصدار اجازات.وقال الجنابي في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، "نحذر العراقيين من صفقة مريبة تستهدف المنتوج المحلي من بيض المائدة وتقطع ارزاقهم وتسرق قوتهم، بطريقة مشابهة لطريقة حرق اراضي الحنطة والشعير وطريقة تسميم حقول واحواض الاسماك".وأضاف أن "اللصوص يتذرعون هذه المرة بحجج واهية وطرق ملتوية وبطرق مدروسة مسبقا لأغراق السوق بمنتجات تأتي من دول الجوار دون أن يكون هناك أي رادع قانوني او اخلاقي او انساني لأصحاب تلك الافكار الفاسدة".

وأضاف أن "محاولة البعض من حيتان الفساد والمسؤولين المتنفذين في الدولة للألتفاف على قرار البرلمان العراقي الموقر الذي دعم المنتج الوطني وقرر الغاء اجازات الاستيراد الخارجي وسمح للمنتج الوطني بأن يأخذ حيزه الحقيقي لأن يكون سلة غذائية وطنية تدعم السوق العراقي بعيدا عن البضاعة الفاسدة غذائيا المسرطنة في اغلب انواعها وخصوصا بيض المائدة".

وكشف الجنابي عن امتلاكه "وثائق تدين جهات مشبوهة تحاول الالتفاف من اجل اصدار اجازات استيراد لبيض المائدة من احدى الدول المجاورة لأغراق السوق ببضاعة رديئة وسيئة من اجل ضرب المنتوج الوطني الذي يعتبر عصب الحياة لشريحة كبيرة من المجتمع العراقي".

وتابع الجنابي أنه "لن يقف مكتوف اليدين وسيبلغ لجنة الزراعة بجميع المعلومات والوثائق المتوفرة لديه لايقاف هذه العملية السيئة التي تخدم السراق وتقطع قوت آلاف العراقيين الذي يعتبرون شركات انتاج بيض المائدة باب رزقهم الوحيد"، مطالباً بأن "يتدخل رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان بصورة مباشرة لأيقاف مثل هكذا عمل مشين".

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