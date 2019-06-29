وثيقة .. الجبوري يطالب الحلبوسي بتأجيل التصويت على مرشحي البنك المركزي والرقابة المالية

2019/06/29 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، طلبا الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتأجيل التصويت على بعض المناصب والدرجات الخاصة.

واوضح الكتاب الصادر عن رئيس اللجنة المالية، ان الطلب تضمن تأجيل التصويت على منصبي محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية.

وبين الكتاب ان أسباب التأجيل جاءت من اجل الاطلاع على إمكانيات المرشحين وخططهم المعدة لتطوير عمل تلك المؤسسات الهامة في الدولة.

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