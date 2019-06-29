2019/06/29 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مقتضب، ان "الأخير استقبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، بحضور عددٍ من النواب".

واكد وزير الخارجية محمد الحكيم في وقت

بغداد اليوم - متابعة

قال القطري محمد السعدي إن "الإمارات مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 23 يوليو/ تموز من العام الماضي، القاضي بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على س

بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، السبت، لوفد مجلس الامن الدولي، ضرورة تجنيب المنطقة مغبة التوترات الأخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "الحكيم التقى مع أعضاء مجلس الأمن الذين يقومون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكيم: اخترنا طريق المعارضة بسبب المجاملات السياسية تحت مبدأ ’’غطيلي وأغطيلك’’!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكيم: اخترنا طريق المعارضة بسبب المجاملات السياسية تحت مبدأ ’’غطيلي وأغطيلك’’!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).