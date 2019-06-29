النجدة النهرية تنقذ حياة شقيقين من موت محقق في كربلاء

2019/06/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- وكالة النبأ للأخبار/ اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن انقاذ شقيقن من الغرق في شط الهندية شرق المحافظة.وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة، ان "تمكنت مفارز قسم شرطة النجدة النهرية في قيادة شرطة كربلاء، من انقاذ حياة شابين شقيقين من اهالي محافظة بابل من موت محقق في شط الهندية.

واضاف البيان، "تم انقاذ الشقيقين من الغرق بعد ان استنجد والدهم بزوارق النجدة النهرية واللذين بادروا على الفور بواجبهم الإنساني تجاه هؤلاء الشباب".

واكدت قيادة شرطة كربلاء على، "ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والامان وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين".



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