رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية: سنضمن انخفاض اسعار البيض المحلي

2019/06/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- وكالة النبأ للأخبار/ اكد حسن نصيف التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، اليوم السبت، ان الاتحاد العام عمل على خطة لخفض اسعار البيض المحلي.وذكر التميمي في بيان، ان تم "اجراء اجتماع مع مربي الدواجن تمخض عن اتفاق يحدد الاسعار بما يناسب مستوى دخل المواطن العراقي".

واضاف، ان "الفلاح العراقي يعي تماما اهمية دوره الوطني في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المنتج ذو الجودة العالية للمواطن على الرغم من قلة الدعم والمساندة من الجهات المعنية".

وشدد البيان، بأن "على وزارة الزراعة الاستمرار بتنظيم عملية الاستيراد بحسب ما يحتاجه السوق وعدم الاضرار بالمنتج المحلي".

يذكر ان الاسواق المحلية شهدت ارتفاعاً ملحوظا باسعار بيض المائدة في الاونة الاخيرة، حيث وصل سعر الطبقة الواحدة الى سبعة الاف دينار.



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