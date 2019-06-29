“بالفيديو” رفض العمالة الوافدة يوقع عراقيين وعربا “كبش فداء” في كازاخستان .. ضرب مبرح ودماء تنزف

2019/06/29 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أظهرت صور ومقاطع مصورة قيام كازاخستانيين بالاعتداء ضربا على مجموعة من العمال العرب والعراقيين رفضا للعمالة الوافدة التي يطالبون بطردها.وظهرت مجموعة من العمال المعتدى عليهم وهم يتعرضون الى ضرب مبرح وشديد ادى الى حدوث حالات نزيف لدى العديد منهم.

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