رئيس مجلس الأمن: العراق ضحى كثيراً لهزيمة

2019/06/29 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مندوب الكويت الدائم في الامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية منصور العتيبي، السبت، أن العراق ضحى كثيراً لهزيمة تنظيم "داعش" الارها...

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