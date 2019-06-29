قطار صيني أسرع من الطائرة

2019/06/29 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بكين / وكالات

كشفت الصين مؤخرا عن مشروع لإقامة قطار "مغناطيسي" يمكنه أن يسير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أنه سيضاهي سرعة النقل الجوي.

وبحسب ما نقل موقع "إيجا تايمز"، فإن هذا القطار السريع سيعتمد على ما يعرف بتقنية "التعليق المغناطيسي"، التي ترفع المركبة وتقوم بدفعها على نحو مختلف.

وأضاف المصدر أن هذه الطريقة القائمة على الدفع المغناطيسي، تحل المشاكل التي تحصل عادة في القطارات التقليدية، مثل مشكل الاحتكاك بين العجلات والسكك الحديدية.

ولا تكمن مزايا القطار في السرعة فقط، إذ يتوقع أن يكون القطار الجديد، أكثر راحة للمسافرين، لأنه سيتحرك بضجيج أقل، وسيكون أقل اهتزازا من المقصورات الحالية.

وأورد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الصين تملك شبكة قوية من قطارات "التعليق المغناطيسي"، ففي الوقت الحالي، تسير رحلات بقطار تصل سرعته إلى 431 كيلومترا في الساعة، بين مطار شنغهاي ووسط المدينة على مسافة 30 كيلومترا.

وقال نائب رئيس قسم الهندسة في شركة " CRRC Qingdao" التي ستتولى تنفيذ المشروع إن "الرحلة بين بكين وشنغهاي ستجري على متن القطار المغناطيسي في ثلاث ساعات ونصف فقط".

وتستغرق الرحلة بين بكين وشنغهاي، أربع ساعات ونصف على متن الطائرة التجارية، خلال الوقت الحالي، ويضاف إلى هذه المدة، ما يقضيه المسافر في إجراءات المطار.

ومن المرتقب أن يخضع هذا القطار لاختبارات مكثفة، وبدون نقل الركاب، خلال المرحلة الأولى، إلى حين التأكد من جاهزيته لنقل الزبائن، بسرعة تتفوق على المركبات الجوية.

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