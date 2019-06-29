في العراق.. (بَدرة) تتنفَّسُ الحُب بين قَومِيَّتين في زمن الاشتِداد الطائِفي

2019/06/29 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي في محافظة #واسط، وإلى الشرق منها على نحو 75 كم، تقع بلدة عراقية متاخمة للحدود الايرانية، هي (بدرة)، وبدرة هي قضاء يفصلها عن ايران سلسلة جبال #حصا روست، […]

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