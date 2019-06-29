السفير التركي في بغداد يزور المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء

2019/06/29 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، اليوم السبت، المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء بجامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.

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