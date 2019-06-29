English | كوردى

بالانفوغراف المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية


بالانفوغراف المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية
2019/06/29 | 19:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالانفوغراف المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/29 | 19:24.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالانفوغراف المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالانفوغراف المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا