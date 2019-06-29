وزير الخارجية لـ السومرية: طلبنا من مجلس الامن مساعدة العراق لاعادة بناء المناطق المحررة

2019/06/29 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السبت، طلبه من دول مجلس الامن الدولي مساعدة العراق لاعادة بناء مناطقه المحررة.

وقال الحكيم في حديث لـ السومرية، إن "زيارة اعضاء مجلس الامن الدولي تم الاعداد لها بشكل كبير مع الاعضاء وليست سهولة جلب كل الاعضاء الى دولة واحدة"، مبينا انه "الهدف كان ان يأتوا الى بغداد للمراجعة معنا بكل القضايا الحساسة والمهمة واعطاءهم فكرة لما يعمله العراق في الحاضر والمستقبل".

واضاف الحكيم، "قلنا للاعضاء ان العراق هزم داعش عسكريا ولكن هنالك مناطق محررة تحتاج الى اعادة البناء، فطلبنا من دول مجلس الامن ان يساعد العراق في هذا المجال".وتابع الحكيم، أن "هناك مؤتمر اعمار المناطق المحررة الذي عقد في الكويت وهذا المؤتمر وضع بعض الاموال لمساعدة العراق ونحن نسير في التعاون مع لجنة هذا المؤتمر لاتمام هذه الاجراءات".

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