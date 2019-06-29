2019/06/29 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي غارودي في إعصار سدنة البترودولار البروفسور رابح لونيسي مرت سنين على وفاة المفكر الفرنسي روجيه غارودي في 13جوان2012 أحد كبار منظري الحزب الشيوعي الفرنسي، والذي اعتنق الإسلام في 1982، ويعرف عنه محاولته المزج بين الماركسية التي بقي وفيا لها والإسلام الذي اعتنقه، ويراه بأنه يدعو إلى العدالة الإجتماعية.حاول غارودي منذ إنخراطه في الحزب الشيوعي الفرنسي في ثلاثينيات ال......

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