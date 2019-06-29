الاعلان رسمياً عن تشكيل “المنبر العراقي” بزعامة اياد علاوي

2019/06/29 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أُعلن في اقليم كردستان رسميا، تشكيل المنبر العراقي بزعامة اياد علاوي، واتخاذ اربيل مقراً لها، بحضور مسؤولين سابقين وشخصيات اكاديمية واجتماعية بارزة.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى انتخاب النائب السابق علاء مكي ليكون مسؤولاً للمجلس المركزي للمنبر في الاقليم، بالاضافة الى ١٦ عضواً آخرين كأعضاء للمجلس، مع مراعاة التمثيل النسوي”.

وأكد مكي في كلمة القاها خلال الاحتفالية، ان “المنبر العراقي كيان وطني طوعي مستقل وسيتبنى مسارات الاعتدال واعلاء سيادة القانون واستقلالية القضاء”.





وأضاف، ان “قيادة المنبر بزعامة علاوي وضعت اهدافاً استراتيجية واخرى مرحلية في مقدمتها اصلاح النظام السياسي بعيدا عن الاقصاء والتهميش والاجتثاث والطائفية وبناء مؤسسات الدولة المتكاملة وفق معايير الكفاءة والنزاهة، فضلا عن مكافحة الفساد المالي والاداري وتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات”.





وأوضح مكي، ان “تشكيل المنبر في اقليم كردستان سيشكل اضافةً ودعماً كبيرا لأجل تحقيق تلك الاهداف”.





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