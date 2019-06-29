2019/06/29 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، السبت، أن المناطق المحاذية لحوض حمرين وقره تبة و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجبوري: استمرار خروقات داعش في المناطق الحدودية لديالى والسبب..!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجبوري: استمرار خروقات داعش في المناطق الحدودية لديالى والسبب..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).