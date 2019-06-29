2019/06/29 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اظهر تحقيق مستقل أن ضابطا رفيعا في الاستخبارات العسكرية الروسية قاد من لندن العام الفائت عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانية.وافاد موقع “بيلينكات” الاستقصائي ليل الجمعة السبت أنه اجرى مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) تحقيقا يتيح له التأكيد أن العملية قادها المايجور جنرال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيق مستقل يظهر أن ضابطا روسيا قاد عملية تسميم سكريبال من لندن وكالة خطوة برس.

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