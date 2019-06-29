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ايران تواصل خفض تعهداتها في إطار خطة العمل المشترکة


ايران تواصل خفض تعهداتها في إطار خطة العمل المشترکة
2019/06/29 | 19:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مصدر مطلع أن النتائج التي انطوی عليها الاجتماع المشترک للاتفاق النووي في فيينا تبعد کثيرا عن مطالب ايران الحقة وأنها لم تتمکن من تحقيق

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