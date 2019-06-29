ابتداء من الخميس المقبل.. رياح “السموم” وموجة حر جديدة تضرب العراق

2019/06/29 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، تعرض العراق لموجة حارة ابتداء من نهاية الاسبوع الحالي.

وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه "العهد

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