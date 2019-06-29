صحيفة امريكية : السعودية دولة وحيدة بلا أصدقاء والسبب؟

2019/06/29 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقبها تصويتا لمجلس الشيوخ الأمريكي على منع مبيعات أسلحة تقدر بمليارات الدولارات، في أحدث حلقة من سلسلة جهود الكونغرس لوقف الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

كما قضت محكمة لندن، في نفس اليوم، بأن بريطانيا تصرفت بشكل غير قانوني حين وافقت على تصدير الأسلحة إلى المملكة.

وشكلت هذه الاحداث مجتمعة بمثابة توبيخا كبيرا للسعودية..



وتمتعت المملكة بحماية قوى "الناتو" طوال ما يقارب القرن منذ تأسيسها.



لكن العلاقات الأنجلو أمريكية مع أسرة "آل سعود" قد تدخل الآن في عاصفة وربما تصبح غير قابلة للاستمرار من الناحية السياسية، تماما مثلما بدأ منطقها الاستراتيجي الأساسي في التراجع.

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