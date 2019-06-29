الكويت تسجل درجة حرارة قياسية.. وهذا سبب ارتفاع الحرارة جنوب العراق

2019/06/29 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

تصدرت العاصمة الكويتية قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة حول العالم خلال الساعات الماضية، حيث جاءت مدينة الكويت في المقدمة بتسجيلها 51.1 درجة مئوية.

وأكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم السعودية، عبد الله المسند، "تربع الكويت على رأس المناطق التي سجلت درجات حرارة قياسية، حيث احتلت المراتب الأربع الأولى ضمن قائمة أشد 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية".

واحتلت أربع مدن كويتية ريادة المناطق الأشد حرارة، متبوعة بمدن عراقية وسعودية وأخرى كويتية.

وأكد المسند أن "ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، وشرق وشمال السعودية وجنوب العراق، يعود لعوامل فيزيائية وجوية وطبوغرافية، إلى جانب خلو هذه المناطق من البحيرات والأنهار، والغطاء النباتي الكثيف".

المصدر: RT

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، عن ضبط كمية من فاكهة المنكا كونها ممنوعة الأستيراد حسب تعليمات المحجر الزراعي، فيما تم ضبط أدوية بشرية ايضا.





وقالت هيأة الكمارك، في بيان تلقته "بغداد اليوم&

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، ان العراق سجل مستوى قياسي في تسويق الحنطة منذ عقود باستلام سايلوات ومخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب ( ۳٥۳۰٦۸۹٫۰٤٦ ) طن حنطة بأنواعها لغاية اليوم.

وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب نعيم جبر المكصوصي في بيا

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، عن تسجيل محافظة البصرة أعلى درجة حرارة على مستوى العراق.

وقال عطية، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن "أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم السبت على م

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