إختتام فعاليات المؤتمر الختامي لدعم المشاريع الصغيرة في سهل نينوى

2019/06/29 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقامت منظمة الأفاق للتطوير الإقتصادي صباح هذا اليوم المصادف 29 حزيران 2019 المؤتمر الختامي لمشروع دعم وتوسيع المشاريع الصغيرة في قضاء الحمدانية وناحية بعشيقة الذي تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” ضمن مبادرة صمود المجتمع العراقي في مركز قضاء الحمدانية – بغديدا.بدأ المؤتمر الذي أداره الشاعر والإعلامي نمرود …

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