تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين جنوبي الموصل

2019/06/29 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبي مدينة الموصل.وقالت الخلية في بيـان، إن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى نفذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش الارهابية في منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، وهو عبارة عن نفق كبير تحت الأرض".

وأضافت، أنه "تم قصف الوكر بضربة جوية وعند وصول قوة سوات قرب النفق تم مشاهدة جثة لاحد عناصر داعش داخل النفق".

وتابعت، انه "قتل ارهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتين كلاشنكوف، مبينة أن العملية تمت في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل".



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