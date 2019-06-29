ارتفاع حالات الوفاة جراء الحر في فرنسا

2019/06/29 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تجاوز درجات الحرارة الأربعين درجة

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