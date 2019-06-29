قانوني: عمل مجالس المحافظات تصريف أعمال وإقالة المحافظين غير قانونية

2019/06/29 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، أن عمل مجالس المحافظات يقتصر على تصريف الأعمال اليومية فقط حسب القانون، فيما بين أن الإقالات التي طالت عدد من المحافظين في الآونة الأخيرة تفتقد للقانونية وحصلت لأسباب سياسية.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عمل مجالس المحافظات انتهى قانونيا وبقاء أعضاء المجالس يقتصر على […]

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