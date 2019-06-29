العراق يسجل أعلى معدل تسويق للحنطة منذ عقود

2019/06/29 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...أعلنت وزارة التجارة، السبت، ان العراق سجل مستوى قياسي في تسويق الحنطة منذ عقود باستلام سايلوات ومخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب ( ۳٥۳۰٦۸۹٫۰٤٦ ) طن حنطة بأنواعها لغاية اليوم.

وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب نعيم جبر المكصوصي في بيان ، ان "وتيرة التسويق في المحافظات التي تواصل الاستلام اخذت بالتصاعد في موسم مثالي و متميز وبشهادة الفلاحين و المسوقين الى جانب ذوي العلاقة".

واضاف المكصوصي، ان "كميات الحنطة المستلمة توزعت حنطة ناعمة درجة اولى ( ۳۱۱۳۷۷۲٫٥٤٤) مليون طن و حنطة ناعمة درجة ثانية ( ۳۹۰۷٥۹٫۲٤۱) الف طن اما الحنطة الدرجة الثالثة فقد بلغت ( ۲٦۱٥۷٫۲٦۱ ) الف طن".

واشار المكصوصي الى، ان "معدل التسويق الذي وصلت الشركة لم تصله منذ عقود من الزمن ومازال التسويق مستمرا في محافظات ( ديالى وصلاح الدين و الانبار ونينوى و كركوك والسليمانية و اربيل و دهوك ) " مبيننا الى اعلى معدل تسويق شهدته البلاد كان بحدود الثلاث ملايين وأربعمائة ألف طن"، مبينا ان"ماتم استلامه العام الماضي ولنفس تاريخ هذا اليوم كان بحدود المليونان وتسع وستون طن )".

واوضح، ان "محافظة صلاح الدين تصدرت المحافظات الاكثر تسويقا للحنطة من خلال ماتم استلامه مع كميات الطوز بلغت اكثر من (٥٥٠) الف طن".انتهى 1

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