بالصور.. حملة كبرى على مقاهي وكوفيهات الانبار

2019/06/29 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفذت القوات الامنية حملة كبرى على المقاهي والكوفيهات في محافظة الانبار .

وذكر بيان للداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الشؤون الداخلية والامن في محافظة الانبار قامت بجولة تفتيشية على المقاهي والكوفيات وتلقي القبض على مروجي ومتعاطي الحبوب المخدرة".واضاف البيان ان "القوات ضبطت كمية من الحبوب بحوزة المروجين ".



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