موريتانيا تجبر أنجولا على التعادل السلبي وتخطف أول نقطة في كأس الأمم

2019/06/29 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب أنجولا مع موريتانيا، التى جمعت بينهما باستاد السويس الجديد، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الفترة من 21 حزيران وحتى 19 تموز في مصر.

أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة ابراهيم نور الدين “حكم الساحة” و يعاونه كل من تحسين أبو السادات “مساعد أول” و أحمد حسام طه “مساعد ثان” و جهاد جريشة “حكم رابع”.بهذه النتيجة رفع أنجولا رصيده الي نقطتين في المركز الثالث، بينما رفع موريتانيا رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الرابع.كان منتخب أنجولا قد تعادل مع تونس في الجولة الأولى، بينما خسر موريتانيا من نظيره المالي في الجولة ذاتها.تضم المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كل من تونس ومالي و أنجولا وموريتانيا.انتهى

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