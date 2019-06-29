متظاهرون في البصرة يجددون مطالبتهم بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات

2019/06/29 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عدد من المواطنين في البصرة مجددين مطالبتهم بتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات .وتجمع المتظاهرون قرب ساحة عبد الكريم قاسم وسط البصرة مطالبين بتوفير فرص عمل للشباب وتحسين واقع الخدمات في مناطق المحافظة واعادة تشغيل المشاريع الحيوية المتوقفة.وكان المئات قد تظاهروا في البصرة امس وتجمعوا بالقرب من منزل رئيس مجلس المحافظة صباح […]

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