مدرب النفط يتلقى عرضاً من نادي جماهيري كبير

2019/06/29 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف مدرب نادي النفط، باسم قاسم، انه تلقى عرضاً من احد الاندية الجماهيرية لتدريبها خلال منافسات الموسم المقبل.وقال قاسم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قرار بقائي مع النفط من عدمه متفق عليه منذ استلامي مهمة تدريب الفريق”، مبيناً ان “الاتفاق مع الإدارة ينص على انتهاء العقد بانتهاء الموسم وهذا متفق […]

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