كتلة بدر تطالب رئيس الوزراء بعدم الاستجابة لضغوط الكتل السياسية

2019/06/29 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتلة بدر النيابية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى عدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها الكتل السياسية، بهدف ترشيح شخصيات حزبية، للدرجات الخاصة.

وطالبت الكتلة في بيان، رئيس الوزراء بممارسة حقوقه الدستورية والقانونية، من دون تدخل الاحزاب والكتل السياسية، باختيار الأشخاص المؤهلين لتولي الدرجات والمناصب الخاصة، ورئاسات الهيئات، ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، ومن هم بدرجتهم، وإتاحة الفرصة للكفاءات المخلصة والنزيهة من ذوي الاختصاص والخبرة، لشغل تلك المناصب وفق الاطر القانونية من شروط وضوابط، بعيداً عن المحاصصة المقيتة، مبينة ان هذا التوجه جاء تماشياً مع نهج المنظمة الداعم للحكومة، ومنحها الحرية الكاملة في الاختيار.

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