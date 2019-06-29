شاهد .. نائب : ماضون بالعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي في البصرة

2019/06/29 | 19:49

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نائب : ماضون بالعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي في البصرة

السبت

29

حزيران

2019 :

07:39 pm

29

أكد النائب فالح الخزعلي مضي نواب البصرة بالعمل على كل ما من شأنه

الارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة بعيداً عن الإصطفافات السياسية .

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