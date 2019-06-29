شاهد .. مطالب بمنح مخصصات خطورة لهؤلاء العاملين في محافظة البصرة

2019/06/29 | 19:49

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مطالب بمنح مخصصات خطورة لهؤلاء العاملين في محافظة البصرة

طالب نواب محافظة البصرة وزارة الكهرباء بمنح مخصصات خطورة لأصحاب

الأجور اليومية كونهم يعملون في ظروف مأساوية.

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