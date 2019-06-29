2019/06/29 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، السبت، أن مجلس النواب سيخصص جلسة الاثنين المقبل لتمرير مرشح وزارة التربية، فيما بين أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم اسم المرشح الجديد بمعزل عن الكتل السياسية.وقال جابر في تصريح صحفي، إن "جلسة البرلمان في الاثنين المقبل ستخصص لتمرير وزارة التربية دون تأجيلها إلى موعد أخر، لافتا إلى إن عبد المهدي سيقدم اسم المرشح الجديد بمعزل عن الكتل السياسية كونها فشلت في تقديم مرشح ينال ثقة مجلس النواب لأكثر من مرة".

وأضاف، أن "السيرة الذاتية للمرشح الجديد ستصل إلى مجلس النواب يوم غد الأحد للاطلاع عليها، مبينا أن جلسة الاثنين ستكون الموعد الأخير لإكمال ملف الكابينة الوزارية".

وعزا النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، رفض مرشحة التربية زاهدة العبيدي خلال جلسة البرلمان لجملة أسباب أبرزها امتعاض الكتل السياسية من رئيس حزب المشروع العربي خميس الخنجر.

وصوت مجلس النواب، أول أمس الخميس، على عدم منح الثقة لمرشحة وزارة التربية الجديدة زاهدة عبد الله العبيدي.

ويذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة الاثنين الماضي على عدم منح الثقة لمرشحة كتلة المشروع العربي برئاسة خميس الخنجر لوزارة التربية سفانة الحمداني.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عبد المهدي سيقدم اسم المرشح لوزارة التربية بمعزل عن الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عبد المهدي سيقدم اسم المرشح لوزارة التربية بمعزل عن الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).