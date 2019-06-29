المالية النيابية: موازنة 2020 ستخلو من دفع بغداد لرواتب موظفي الإقليم

2019/06/29 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن مشروع قانون موازنة 2020 سيكون خاليا من فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن تلك الفقرة وضعت ضمن موازنة 2019 لتتعامل مع حكومة اربيل بحسن نية إلا إن الأخيرة لم تلتزم بدفع مستحقات صادرات النفط.وقال عضو اللجنة حنين القدو في […]

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