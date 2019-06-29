الفرات تجهز القطاع العام بالمبيدات والتعاقد لمكافحة الحشرات والافات الزراعية والقوارض

2019/06/29 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الالكترونية تزود دوائر الدولة بالمحولات الكهربائية متعددة السعات بغداد _ الصباح الجديد : أبدت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن امكانية واستعداد مصنع الطارق لانتاج المبيدات التابع لها والواقع في محافظة الانبار للتعاقد مع المؤسسات الحكومية لتجهيزها بشتى المبيدات وارسال فرق المكافحة المتخصصة بمعالجة حشرة الارضة والافات الزراعية والقوارض.واوضح ...

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