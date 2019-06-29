عرض (6) فرص استثمارية للسمنت العراقية في المؤتمر الأفريقي للتعدين بلندن

2019/06/29 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي محمود الخالدي قال وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري خلال المؤتمر السنوي الثالث للتعدين العربي الأفريقي الذي انطلقت أعماله في لندن أن العراق من أهم بلدان المنطقة والعالم جذباً للاستثمار بسبب موقعه المتميز في الشرق الأوسط وثرواته المعدنية الهائلة بالإضافة إلى النفط والغاز وامتلاكه للخبرات البشرية والأيدي العاملة.وأضاف الوزير أن الهدف ...

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