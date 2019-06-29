2019/06/29 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الاتفاق على وكلاء الداخلية وهم : – ابو زينب اللامي / الفتح – حسين العواد / سائرون – هادي رزيج / تحالف القوى – سيمكو ياور / الاتحاد الكردستاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔻مصدر حكومي لـ وكالة وطن للانباء الاتفاق على توزيع وكلاء الداخلية بين الفتح وسائرون والقوى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔻مصدر حكومي لـ وكالة وطن للانباء الاتفاق على توزيع وكلاء الداخلية بين الفتح وسائرون والقوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).