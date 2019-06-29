الدفاع المدني يخمد حريقاً في منطقة شهداء العبيدي

2019/06/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حادث حريق في منطقة شهداء العبيدي شرقي بغداد.

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