الأثنين المقبل.. الزوراء في ضيافة ميسان ضمن منافسات الدوري الممتاز

2019/06/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي نفط ميسان، اليوم السبت، استضافته لنادي الزوراء يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.

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