مقتل قيادي في الحشد الشعبي تحت تعذيب الشرطة بغداد (صور)

2019/06/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف النائب عن

كتلة بدر، كريم عليوي عن وفاة القيادي في الحشد الشعبي جواد كاظم شبل إثر تعرضه

للتعذيب في مكتب مخدرات البياع.

وطالب النائب في

بيان صدر عنه تلقى النور نيوز”نسخة منه “وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري بمقتل المجاهد

المجنى عليه جواد كاظم شبل سلطان معاون آمر

لواء ٢٩ أنصار الحجة بالحشد الشعبي الذي تعرض للقتل في مكتب مخدرات البياع

وخلال ليلة واحدة توفي من آثر التعذيب دون تدوين أقواله”.

وأضاف أن “تكرار

الأحداث الأخيرة في مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ينذر بالخطر” مؤكداً أن

“من يقوم بالممارسات التعذيبية داخل المكافحة هي خلايا بعثية ومتعاونة مع داعش”.

وتابع: “حزب البعث وبعض الخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه سمعة وزارة الداخلية من خلال عمليات التعذيب إلى حد الموت”, مبيناً أن “هذا هو جزء من عمل أزلام النظام البائد”.

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