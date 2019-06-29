السفير الكويتي يزور المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء

2019/06/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

زار السفير

الكويتي لدى العراق السيد سالم الزمانان مقر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء

للدعوة والإفتاء بجامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان والتقى عددا من أعضاء الهيئة

العليا في المجمع يتقدمهم الدكتور أحمد حسن الطه .

وذكر بيان صدر عن المجمع تلقى “النور

نيوز” نسخة منه أن “الجانبين تباحثا حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين

الشقيقين ومد جسور التعاون العلمي والثقافي بينهما ولا سيما بعد الانفتاح الأخير

الذي شهده العراق مع دول المنطقة الإقليمية والعربية” .

من جانبه أشاد

الزمانان “بدور المجمع في توحيد الكلمة ورص الصف بين أبناء المجتمع العراقي

باعتباره المرجعية الشرعية للمكون السني في العراق” .

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