أعادة تأهيل شبكة المياه الرئيسية في قضاء شنگال

2019/06/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال قالت المنظمة الدولية للهجرة في العراق انها قامت بتأهيل جزء كبير من شبكة المياه الرئيسية في قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق والتي تعرضت الى ابادة جماعية على يد داعش جراء اجتياح التنظيم الإرهابي للقضاء وسبب ذلك دمار بنسبة تزيد عن 80 بالمئة من المنطقة ومما أدى إلى نقص حاد …

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