تقارير امريكية تكشف حجم فساد الشركات الامنية في العراق

2019/06/29 | 19:59

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كشفت تقارير عن مسؤول سابق في فيلق المهندسين في الجيش الامريكي بيناتين غرينهاوس عن صفقة يشوبها الفساد بقيمة 7 مليارات دولار بشأن التعاقد

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