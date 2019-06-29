وزارة العدل تصدر توضيحا بشأن استقبال طلبات التعيين

2019/06/29 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصدرت وزارة العدل، اليوم السبت، توضيحا بشأن استقبال طلبات التعيين على ملاكها.

وذكر بيان للوزارة تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، إن"سيتم غدا الاعلان عن عدد

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