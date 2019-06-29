ائتلاف المالكي يتحدث عن استبدال ’’دولة عميقة’’ بالوكالة بـ ’’دويلات عميقة’’ بالأصالة!

2019/06/29 | 19:59

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بغداد اليوم _ بغداد

تحدث النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن استبدال "دولة ...





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