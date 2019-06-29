شاهد... ما حقيقة الاتهامات الاميركية للعراق باستهداف المنشآت السعودية!

2019/06/29 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ما نسب الى مصادر أميركية بان استهداف انابيب النفط السعودية الشهر الماضي جرى عبر طائرات مسيرة انطلقت من العرا...

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